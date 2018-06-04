«Группа ГАЗ» представит на вьетнамской выставке пять моделей

МОСКВА, 4 июня. / ТАСС /. "Группа ГАЗ" представит на международной выставке автомобильной техники и мотоциклов Vietnam Auto Expo — 2018, которая пройдет в Ханое с 6 по 9 июня, пять моделей, сообщили ТАСС в компании.

"В Ханое представим пять моделей: бортовой автомобиль «ГАЗель Next», 17-местный городской автобус «ГАЗель Next», полноприводный автомобиль «ГАЗель Бизнес» 4х4, среднетоннажный автомобиль «ГАЗон Next» и полноприводный «Садко», — рассказали в «Группе ГАЗ».

Как ранее сообщала «Группа ГАЗ», сейчас компания поставляет технику более чем в 40 стран и развивает продажи в таких направлениях, как Латинская Америка, Ближний Восток, Африка, Европа и Азия. В 2017 году компания начала поставки автомобилей в Иорданию, организовала производство фургона «ГАЗель Next» в Турции, договорилась о закупке микроавтобусов «ГАЗель Next» для Филиппин, заключила соглашение с Республикой Гана о поставке автобусов ГАЗ для школ, подписала меморандум с одной из крупнейших компаний Саудовской Аравии о выводе автомобилей ГАЗ на этот рынок.

К 2022 году «Группа ГАЗ» планирует существенно нарастить экспортные поставки и расширить географию продаж до 90 стран.

Vietnam Auto Expo — международная выставка-конференция автомобильной промышленности. Проводится ежегодно с 2005 года.