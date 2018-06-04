Ещё
На Добрынинском мосту автомобиль BMW влетел в учебную машину: водитель был пьян
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Добрынинском мосту автомобиль BMW влетел в учебную машину: водитель был пьян 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Сегодня вечером около 19 часов на Добрынинском мосту произошло серьёзное ДТП. Автомобиль BMW на большой скорости влетел в учебную машину, за рулём которой сидел ученик.
От удара учебный автомобиль выкинуло на встречную полосу, багажник буквально вмяло в салон машины.
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.
— Водитель BMW не трезв, — рассказали в Госавтоинспекции. — В аварии пострадали два человека. Из учебной машины ученика и инструктора увезли в больницу.
Еще один любитель быстрой езды вчера устроил аварию в Карабихе. «Рено-Логан» смял сразу три машины.
76.ru: последние новости
Пятёрка встала в пробке: маршрутки и машины едут по трамвайным путям Утром в Брагино полыхал троллейбус: внутри были пассажиры В Брагино все машины встали, чтобы пропустить уточек через дорогу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье8
Проблема с бензином решена397
Китайца опустили в могилу на машине3
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП8
АвтоВАЗ объявил о начале старта продаж LADA Vesta Cross
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
00:33
Китайца опустили в могилу на машине
Автоновости
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
00:53
В России стало на одну беду меньше
Автоновости
00:30
«Решила не стареть»: «Миссис мира» погибла в автокатастрофе
ДТП Статьи
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение