На Добрынинском мосту водитель BMW на скорости влетел в учебный автомобиль

На Добрынинском мосту в Ярославле водитель иномарки BMW на большой скорости влетел в учебный автомобиль, сообщают очевидцы в социальных сетях. Авария произошла вечером в понедельник, 4 июня, около 19 часов. От удара учебную машину выкинуло на встречную полосу. Автомобиль смяло, как консервную банку. На месте происшествия работали спасатели, экипаж ГИБДД и врачи скорой помощи. По предварительным данным, травмы получили два человека — инструктор и ученик. Их госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.