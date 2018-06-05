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На Добрынинском мосту водитель BMW на скорости влетел в учебный автомобиль
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На Добрынинском мосту водитель BMW на скорости влетел в учебный автомобиль 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На Добрынинском мосту в Ярославле водитель иномарки BMW на большой скорости влетел в учебный автомобиль, сообщают очевидцы в социальных сетях.
Авария произошла вечером в понедельник, 4 июня, около 19 часов. От удара учебную машину выкинуло на встречную полосу. Автомобиль смяло, как консервную банку. На месте происшествия работали спасатели, экипаж ГИБДД и врачи скорой помощи.
По предварительным данным, травмы получили два человека — инструктор и ученик. Их госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.
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