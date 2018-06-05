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Ходовые автомобили резко подорожали в этом году
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Ходовые автомобили резко подорожали в этом году 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
К концу года ожидается дефицит ходовых моделей автомобилей и резкий рост цен, об этом сообщает газета «Известия».
По данным отчета, который был составлен газетой совместно с Avito, автомобили с пробегом стали дороже на 7,8% за первые четыре месяца этого года. Самыми дорогими стали трехлетние кроссоверы, а самыми дешевыми — годовые и более молодые «паркетники».
«Динамика средних цен за четыре первых месяца этого года составила плюс 7,8%. Такой рост обусловлен рядом факторов. Повысились акцизы на автомобили с мощными моторами, вырос утилизационный сбор, а также колеблется валютный курс. Напрямую это воздействует на рынок новых автомобилей, но косвенно влияет и на авто с пробегом. К тому же весной традиционно спрос растет за счет оживления рынка», — сообщил руководитель проекта «Avito Авто» Сергей Литвиненко.
Эксперты считают, что цены на машины с пробегом продолжат расти и к концу года их рост составит в среднем 16%.
Владелец подержанного «Москвича» оценил свой автомобиль в восемь миллионов рублей и разместил объявление о продаже в интернете.
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