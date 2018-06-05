Ходовые автомобили резко подорожали в этом году

К концу года ожидается дефицит ходовых моделей автомобилей и резкий рост цен, об этом сообщает газета «Известия»

По данным отчета, который был составлен газетой совместно с Avito, автомобили с пробегом стали дороже на 7,8% за первые четыре месяца этого года. Самыми дорогими стали трехлетние кроссоверы, а самыми дешевыми — годовые и более молодые «паркетники».

«Динамика средних цен за четыре первых месяца этого года составила плюс 7,8%. Такой рост обусловлен рядом факторов. Повысились акцизы на автомобили с мощными моторами, вырос утилизационный сбор, а также колеблется валютный курс. Напрямую это воздействует на рынок новых автомобилей, но косвенно влияет и на авто с пробегом. К тому же весной традиционно спрос растет за счет оживления рынка», — сообщил руководитель проекта «Avito Авто» Сергей Литвиненко

Эксперты считают, что цены на машины с пробегом продолжат расти и к концу года их рост составит в среднем 16%.

Владелец подержанного «Москвича» оценил свой автомобиль в восемь миллионов рублей и разместил объявление о продаже в интернете.