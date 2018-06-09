Чистый отток капитала из России в январе — мае вырос на 24% — до $23,3 млрд

Чистый отток капитала из России в январе — мае 2018 года вырос на 24% — до $23,3 млрд по сравнению с $18,8 млрд за аналогичный период прошлого года, следует из материалов ЦБ

«Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-мае 2018 года, по предварительным данным, составил 23,3 млрд долларов США (в январе-мае 2017 года — 18,8 млрд долларов США) и более, чем на три четверти был сформирован сальдо операций прочих секторов с нерезидентами. При этом, если в целом за 2017 год финансовые потоки по привлечению и размещению средств прочих секторов за рубежом были сбалансированы, в текущем году при минимальном увеличении их иностранных обязательств заметно выросло чистое приобретение финансовых активов», — говорится в сообщении.