Продажи автомобилей премиум-класса в России в мае выросли на 9,7% — до 12,7 тыс. единиц

«Согласно оценке аналитического агентства „Автостат“, в мае 2018 г. в России было продано 12 тыс. 733 новых легковых автомобиля премиум-класса. Это выше результата годичной давности на 9,7%», — говорится в сообщении. Отмечается, что доля продаж премиум-сегмента в мае составила 9% от общего объема реализованных автомобилей. Лидером продаж в сегменте остается немецкий Mercedes-Benz , показатель которого за отчетный период составил 3 тыс. 234 легковых автомобиля — на 5,5% больше, чем в мае 2017 г. На втором месте другой немецкий бренд — BMW (2 тыс. 917 штук; плюс 24,1%). Замыкает тройку лидеров японский Lexus (2 тыс. 80 штук; плюс 17,8%). Отметку в тысячу реализованных экземпляров так же преодолела марка Audi (1 тыс. 318 штук), при этом демонстрируя наибольшее падение в премиум-сегменте (минус 15,1%).