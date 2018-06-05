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Огромное дерево рухнуло на машину во время сильного ветра в Ярославле
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Огромное дерево рухнуло на машину во время сильного ветра в Ярославле 

76.ru 5 июня 2018
Фото: 76.ru
Сильный ветер вновь оставил после себя разрушения. В центре Ярославля сломанное дерево рухнуло на припаркованную иномарку. В машине, к счастью, никого не было.
Это далеко не первый случай, когда во время непогоды деревья падают на автомобили. Как правило, владельцы устраняют все повреждения за свой счёт. Однако мало кто знает, что за упавшее дерево или рекламную конструкцию можно привлечь к ответу.
— Все претензии нужно предъявлять через суд. Если упало дерево, то ответственные мэрия или управляющая компания, если щит — то рекламная компания. Лучше всего вызвать полицию. И самому обязательно сфотографировать последствия, с привязкой ко времени и месту, естественно. И чем больше свидетелей, тем лучше, — рассказывает председатель ярославского отделения «Федерация автовладельцев России»» Темур Абдуллаев.
Напомним, во время недавнего урагана упавшее дерево пронзило машину насквозь.
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