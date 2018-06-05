Продажи Subaru в России выросли в мае на 63% — до 700 автомобилей

Subaru в мае увеличила продажи в России на 63%, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Российские дилеры Subaru в мае реализовали 698 автомобилей — на 62,7% больше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2018 г. продажи Subaru в нашей стране составили 2 тыс. 980 машин, что на 49,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что самой популярной моделью бренда остается среднеразмерный кроссовер Forester, продажи которого в мае выросли на 24,3% до 404 единиц. Реализация компактного кроссовера XV составила 165 автомобилей против 14 штук годом ранее. Замыкает тройку бестселлеров Subaru универсал повышенной проходимости Outback с показателем 81 машина (минус 10%).