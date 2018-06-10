Доля машин B-сегмента превысила 20 процентов

Доля машин B-сегмента превысила 20 процентов Согласно результатам исследования «Автостат Инфо», доля машин В-сегмента составила 20,5% по результатам продаж легковых автомобилей за январь-апрель 2018 года. Всего было реализовано 96 168 таких машин, а годом ранее — 96 584 ед. (спад на 0,4%).

Как сообщают в «Автостат Инфо», с продажи автомобилей В-сегмента в отчетные четыре месяца 2018 года была получена выручка в размере 70,61 млрд рублей.