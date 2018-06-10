Доля машин B-сегмента превысила 20 процентов Согласно результатам исследования «Автостат Инфо», доля машин В-сегмента составила 20,5% по результатам продаж легковых автомобилей за январь-апрель 2018 года. Всего было реализовано 96 168 таких машин, а годом ранее — 96 584 ед. (спад на 0,4%).
В сегменте В среди моделей по показателю продаж за январь-апрель этого года лидирует KIA Rio — 30 233 ед. авто (+2,8% к прошлогоднему результату). За тот же период покупатели приобрели 17 617 автомобилей Hyundai Solaris (-23,6%), а также 14 695 седанов Volkswagen Polo (+17,2%). В топ-5 самых продаваемых моделей В-сегмента по результатам января-апреля 2018 года попали также Renault Sandero (9006 ед. авто, +8,5%) и Skoda Rapid (8811 ед., +11,8%).
Как сообщают в «Автостат Инфо», с продажи автомобилей В-сегмента в отчетные четыре месяца 2018 года была получена выручка в размере 70,61 млрд рублей.