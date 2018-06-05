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Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
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Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга 

Рамблер 5 июня 2018
Автолюбитель в Санкт-Петербурге запечатлел таксиста-экстремала, который подарил несколько минут острых ощущений пассажирке своего авто. Водитель, ставший свидетелем странной поездки на КАД, решил последовать за резвым такси. По его словам, машина резко меняла скорость, то разгоняясь до 160 км/ч, то замедляясь до 40 км/ч. Через пару километров автомобиль набрал скорость 120 км/ч и задел левый отбойник. Удивительно, но машина не затормозила, а понеслась дальше как ни в чём не бывало. Затем таксист влетел ещё в три отбойника, но и это не стало поводом для остановки. Очевидец с видеорегистратором сообщил о таксисте в ГИБДД, но сотрудники отказались выезжать, мотивировав тем, что всё происходит не в их районе. Однако автолюбитель оказался упорным, он следовал за невменяемым водителем всю поездку, а когда такси остановилось и высадило пассажирку, он также следил за машиной. Мужчина рассказал, что водитель такси после высадки женщины вышел из авто, сделал несколько фотографий повреждений машины и спокойно уехал. К сожалению, ГИБДД так и не отреагировало на данный инцидент.
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