Легендарный Top Secret Toyota Supra показал свои возможности

Toyota Supra , окрашенный в золотистый оттенок и построенный японским тюнером Top Secret, является одним из самых запоминающихся автомобилей во всем мире.

Впервые Toyota Supra сумел достигнуть скорости в 316 километров в час ночью на общественном шоссе в Великобритании во время дождя, после чего преодолел отметку в 357,6 километров в Нардо в 2008 году.

Недавно представители YouTube-канала That Racing Channel оказались на пассажирском сидении роскошного Top Secret Toyota Supra. Несмотря на то, что автомобиль пережил уже двадцать лет, он все еще способен показать отличную поворотливость и предоставить уникальный опыт вождения.

Помимо своей отличительной окраски, Top Secret Supra имеет переделанную переднюю панель, ранее не встречающуюся на автомобилях Toyota. Отмечается, ранее модель продавалась на аукционе за более чем 80 700 долларов.