Ещё
Легендарный Top Secret Toyota Supra показал свои возможности
Далее:
Читайте также:
Ещё

Легендарный Top Secret Toyota Supra показал свои возможности 

Auto.Today 31 минуту назад
Фото: Auto.Today
Toyota Supra, окрашенный в золотистый оттенок и построенный японским тюнером Top Secret, является одним из самых запоминающихся автомобилей во всем мире.
Впервые Toyota Supra сумел достигнуть скорости в 316 километров в час ночью на общественном шоссе в Великобритании во время дождя, после чего преодолел отметку в 357,6 километров в Нардо в 2008 году.
Недавно представители YouTube-канала That Racing Channel оказались на пассажирском сидении роскошного Top Secret Toyota Supra. Несмотря на то, что автомобиль пережил уже двадцать лет, он все еще способен показать отличную поворотливость и предоставить уникальный опыт вождения.
Помимо своей отличительной окраски, Top Secret Supra имеет переделанную переднюю панель, ранее не встречающуюся на автомобилях Toyota. Отмечается, ранее модель продавалась на аукционе за более чем 80 700 долларов.
Auto.Today: последние новости
«Техкомплект» будет делать санитарные автомобили на базе иномарок Динамика развития украинского авторынка пошла на спад Почему стучит двигатель вашего авто на холостых оборотах?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичей обрадовали появлением «всевидящих» камер28
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье13
Проблема с бензином решена399
Вот так будет выглядеть новый BMW X51
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
00:33
Китайца опустили в могилу на машине
Автоновости
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
00:53
В России стало на одну беду меньше
Автоновости
00:30
«Решила не стареть»: «Миссис мира» погибла в автокатастрофе
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение