Прокуратура проведет расследование после травмирования грудного ребенка в детской больнице Санкт‐Петербурга

Прокуратура Адмиралтейского района организовала проверку после того, как медсестра ГБУЗ «Детская городская больница № 17 Святителя Николая Чудотворца» травмировала грудного ребенка. Об этом сообщил сайт «Невские новости».

Прокуратура внесла представление в адрес главврача больницы. Должностных лиц медицинского учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности. Представители ведомства также проводят проверку в медицинском учреждении, после которой будет принято решение о применении мер прокурорского реагирования.

Сотрудники полиции организовали проверку после того, как медсестра травмировала грудного ребенка в Северной столице. Позже 11-дневную девочку с переломом теменной области и внутричерепной гематомой госпитализировали в другую больницу.