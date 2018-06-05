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Прокуратура проведет расследование после травмирования грудного ребенка в детской больнице Санкт‐Петербурга
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Прокуратура проведет расследование после травмирования грудного ребенка в детской больнице Санкт‐Петербурга 

360tv.ru 2 часа назад
Прокуратура Адмиралтейского района организовала проверку после того, как медсестра ГБУЗ «Детская городская больница № 17 Святителя Николая Чудотворца» травмировала грудного ребенка. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Прокуратура внесла представление в адрес главврача больницы. Должностных лиц медицинского учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности. Представители ведомства также проводят проверку в медицинском учреждении, после которой будет принято решение о применении мер прокурорского реагирования.
Сотрудники полиции организовали проверку после того, как медсестра травмировала грудного ребенка в Северной столице. Позже 11-дневную девочку с переломом теменной области и внутричерепной гематомой госпитализировали в другую больницу.
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