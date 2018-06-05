Ещё
В мае авторынок Италии сократился почти на 3 процента
Далее:
Читайте также:
Ещё

В мае авторынок Италии сократился почти на 3 процента 

«Автостат Инфо» 58 минут назад
В мае авторынок Италии сократился почти на 3 процента В мае 2018 года продажи новых автомобилей в Италии сократились на 2,8% к аналогичному периоду прошлого года. Было продано 199 113 машин, говорится в отчете Ассоциации итальянских производителей.
За первые пять месяцев объем продаж новых автомобилей в стране составил 945 677 ед. (-0,3% к прошлому году).  В прошлом месяце местные автопроизводители реализовали 55 495 машин — спад продаж составил 8%. В частности, продажи автомобилей концерна FCA (исключая марки Ferrari и Maserati) снизились на 8,2% и составили 55 071 ед. Продажи иномарок за тот же период сократились на 0,6% до 143 618 ед. авто. Самыми продаваемыми автомобилями в Италии в мае 2018 года стали такие модели, как FIAT Panda (13 671 ед.), Renault Clio (5 657 ед.) и Jeep Renegade (5 099 ед.).
Российский рынок легковых автомобилей, как это стало известно из отчета «Автостат Инфо», вырос за период первых четырех месяцев 2018 года на 18% к аналогичному периоду за 2017 год, то есть с 396 957 до 467 879 ед. авто.
«Автостат Инфо»: последние новости
Toyota укрепляет свои позиции на Дальнем Востоке Рынок автобусов с пробегом показал прирост на 1,5% в апреле «АвтоВАЗ» анонсировал старт продаж седана LADA Vesta Cross
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Влетели, и капец»: солист «Градусов» попал в ДТП7
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье13
Проблема с бензином решена400
Москвичей обрадовали появлением «всевидящих» камер42
Обновленный Tucson стал «мягким гибридом»
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
00:26
Наезд авто на подростков попал на видео
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
00:33
Китайца опустили в могилу на машине
Автоновости
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
00:53
В России стало на одну беду меньше
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение