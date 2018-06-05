В мае авторынок Италии сократился почти на 3 процента

В мае авторынок Италии сократился почти на 3 процента В мае 2018 года продажи новых автомобилей в Италии сократились на 2,8% к аналогичному периоду прошлого года. Было продано 199 113 машин, говорится в отчете Ассоциации итальянских производителей.

За первые пять месяцев объем продаж новых автомобилей в стране составил 945 677 ед. (-0,3% к прошлому году). В прошлом месяце местные автопроизводители реализовали 55 495 машин — спад продаж составил 8%. В частности, продажи автомобилей концерна FCA (исключая марки Ferrari Maserati ) снизились на 8,2% и составили 55 071 ед. Продажи иномарок за тот же период сократились на 0,6% до 143 618 ед. авто. Самыми продаваемыми автомобилями в Италии в мае 2018 года стали такие модели, как FIAT Panda (13 671 ед.), Renault Clio (5 657 ед.) и Jeep Renegade (5 099 ед.).

Российский рынок легковых автомобилей, как это стало известно из отчета «Автостат Инфо», вырос за период первых четырех месяцев 2018 года на 18% к аналогичному периоду за 2017 год, то есть с 396 957 до 467 879 ед. авто.