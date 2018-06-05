Наезд авто на подростков попал на видео

Трое подростков пострадали в ДТП в подмосковном Домодедове, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления МВД

По словам собеседника агентства, авария произошла накануне на 42-м километре Каширского шоссе. Два автомобиля, FAW Peugeot , не поделили дорогу на перекрестке и столкнулись. При этом французская машина продолжила движение и на большой скорости сбила троих подростков 2000 года рождения, которые стояли на тротуаре, ожидая зеленого сигнала светофора.

Подростки выжили и были госпитализированы, а подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту ДТП по статье «Нарушение правил дорожного движения». При этом в пресс-службе МВД отметили, что оба водителя не были пьяны.

Как сообщает «Московский комсомолец», автомобилем FAW управлял 47-летний таксист из Таджикистана, а Peugeot — 23-летняя девушка из Татарстана. Кроме того, газете стало известно о травмах, которые получили 18-летние пострадавшие: один получил травму головы и сложный перелом голени, второй — трещину в ноге, а третий — перелом колена.