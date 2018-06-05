Зачем в СССР выпускали автомобили с правым рулем

Все мы давно привыкли к тому, что в нашей стране в основном выпускают автомобили, оснащенные рулем, расположенным слева. И это неудивительно: ведь в России всегда было правостороннее движение. Однако даже в СССР делали праворульные машины. Их выпуск был обусловлен не только экспортом, но и снабжением подобными транспортными средствами представителей определенных профессий.

Справа или слева?

В нашей стране вплоть до 1930-х годов прошлого века абсолютно все автомобили выпускались с правым рулем, впрочем, как и в большинстве иностранных государств в то время. Считалось, что расположение руля справа более безопасно. Хотя бы потому, что водитель выходит из машины не на проезжую часть, а попадает сразу на тротуар. Таким образом все внимание производителей тех лет было сосредоточено на удобстве и здоровье исключительно того, кто находился за баранкой.

О пассажире, который сидит рядом с водителем, первым решил позаботиться Генри Форд . В нашей стране леворульные автомобили массово стали выпускать после 1937 года, когда Ежов подписал указ о запрете пользования праворульными машинами. Тем более, что автомобили с левым рулем имеют более лучший обзор. Тем не менее выпуск транспортных средств с рулем, расположенным справа, в СССР отнюдь не остановили.

Специально для почты

В течение нескольких лет в СССР выпускали «Москвич-434П» и запорожец «ЗАЗ-965С», которые имели руль справа. У последней модели не было задних сидений. Вместо них советские конструкторы установили металлический ящик. Эта машина была предназначена специально для сотрудников почтовой службы

Дело в том, что почтовые работники много раз в день должны были выходить из машины для выемки корреспонденции из ящиков. Для этого им нужно было выходить на проезжую часть и обходить свою леворульную машину. Между тем руль справа обеспечивал работникам большую безопасность, а порой и возможность даже не покидать салон, так как водители располагались в автомобиле на стороне, ближней к тротуару.

На экспорт

Советская промышленность изготавливала автомобили с правым рулем не только для внутреннего использования. В противном случае таких машин было бы мало. Но на самом деле праворульных машин производства СССР до сих пор довольно много. Это и «Волги», и «Жигули», и «Москвичи». Большинство из них уходили на экспорт в капиталистические страны, где и по сей день развито правосторонне движение.

Необычайной популярностью советские марки автомобилей пользовались в свое время в Англии, Австрии, Бельгии, скандинавских странах и даже в Австралии. В отличие от машин с левым рулем, автомобили, предназначенные на экспорт, были более высокого качества. Например, для отделки салона применялся винил, а для кузова нередко использовался более толстый металл.