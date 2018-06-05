Мужчина запаниковал и нажал на педаль газа изо всех сил. Кто сказал, что у полицейских нет чувства юмора?

В большинстве северных штатов, правоохранительные органы проводят политику проверки любого заглохшего автомобиля на трассе, когда температура воздуха опускается ниже нуля.

Около 3:00 утра одним очень холодным утром в марте 2014 года сотрудник государственной полиции отреагировал на вызов по поводу автомобиля, который стоял на обочине дороги, на окраине Каспера. Он нашел автомобиль, застрявшим в глубоком сугробе и с работающим двигателем.

Офицер подошел к водительской двери, и обнаружил пожилого мужчину, который уснул за рулем, а на сиденье рядом с ним лежала почти пустая бутылка водки.

Водитель проснулся, когда офицер постучал в окно. Увидев мигалку в зеркале заднего вида и офицера полиции, стоящего рядом с автомобилем, мужчина запаниковал, дернул рычаг переключения передач и нажал на газ. Спидометр автомобиля показывал 20, потом 30, потом 40, и, наконец, 50 миль в час, но автомобиль застрял в снегу, поэтому колеса крутились безумно, но бесполезно.

Офицер, у которого было чувство юмора, начал бежать на месте рядом с «ускоряющимся», но все еще неподвижным автомобилем. Водитель был в ужасе думая, что офицер на самом деле бежит со скоростью автомобиля. Это продолжалось около 30 секунд, после чего полицейский наорал на мужчину и приказал ему «остановится!» Мужчина повиновался, повернул руль направо, и остановил двигатель.

Излишне говорить, что «водитель» был арестован и, вероятно, все еще шокированный, что патрульный, может бежать со скоростью 50 миль в час. Кто сказал, что у полицейских нет чувства юмора?