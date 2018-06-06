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В Мексике семь человек погибли в результате взрыва пиротехники
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В Мексике семь человек погибли в результате взрыва пиротехники 

РИА Новости 14 минут назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 6 июн — РИА Новости. Семь человек погибли и восемь получили ранения в среду в мексиканском городе Тультепек в результате взрыва склада с пиротехникой, сообщил главный координатор сил гражданской обороны штата Мехико Артуро Вильчис Эскивель.
В эфире канала Foro TV он рассказал, что взрыв повредил 23 жилых дома и 12 автомобилей. На месте трагедии сейчас продолжается разбор обломков. Причины взрыва пока неизвестны.
Взрывы пиротехники с летальным исходом нередки в Мексике, где любой праздник отмечается массовым запусканием салютов. В декабре 2016 года в том же Тультепеке от взрыва на ярмарке пиротехники погибли более 40 человек.
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