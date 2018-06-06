В Мексике семь человек погибли в результате взрыва пиротехники

МЕХИКО, 6 июн — РИА Новости . Семь человек погибли и восемь получили ранения в среду в мексиканском городе Тультепек в результате взрыва склада с пиротехникой, сообщил главный координатор сил гражданской обороны штата Мехико Артуро Вильчис Эскивель.

В эфире канала Foro TV он рассказал, что взрыв повредил 23 жилых дома и 12 автомобилей. На месте трагедии сейчас продолжается разбор обломков. Причины взрыва пока неизвестны.

Взрывы пиротехники с летальным исходом нередки в Мексике, где любой праздник отмечается массовым запусканием салютов. В декабре 2016 года в том же Тультепеке от взрыва на ярмарке пиротехники погибли более 40 человек.