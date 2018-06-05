Автомобили с самыми высокими средневзвешенными ценниками 

Согласно данным «Автостат Инфо» за апрель 2018 года, четыре места в топ-5 моделей с самыми высокими средневзвешенными ценниками занимают модели марки Rolls-Royce.
В этом списке лидирует Rolls-Royce Phantom. В апреле на российском рынке было продано три автомобиля этой модели, а средневзвешенная цена каждого составила 50,26 млн рублей. Второе место у Rolls-Royce Ghost — 30,65 млн рублей (продано два таких автомобиля), а третье — у Rolls-Royce Wraith — 24,45 млн рублей (объем продаж в апреле — 3 ед.). Четвертое место в рейтинге моделей с самыми высокими средневзвешенными ценами в апреле принадлежит Rolls-Royce Dawn. В отчетный месяц в России было продано два таких автомобиля, средневзвешенный ценник модели составил 23,9 млн рублей. Замыкает первую «пятерку» Aston Martin Rapide. Всего один такой автомобиль был продан в России в апреле этого года, его средний ценник составил 23,41 млн рублей.
Апрельский топ-10 моделей дополнили также:
Ferrari 812 Superfast — 22,4 млн рублей (продан один автомобиль),
Bentley Mulsanne — 21,42 млн рублей (1 ед.),
Aston Martin V12 Vanquish — 17,66 млн рублей (2 авто),
Lamborghini Aventador — 17,61 млн рублей (1 ед.),
Lamborghini Huracan — 14,08 млн рублей (6 машин).
Добавим, что в апреле средняя цена автомобиля люксового класса составила, согласно данным «Автостат Инфо», 6,352 млн рублей. Средний ценник на автомобиль бизнес-класса в тот же период установился на уровне 2,405 млн рублей, на машину D-сегмента — 1,732 млн рублей. В апреле средняя цена на новый SUV составила 1,735 млн рублей, на машину С-сегмента — 833 691 рублей, а на автомобиль В-класса — 734 233 рублей. В то же время средний ценник на рынке минивэнов составил в апреле 686 504 рубля, а на рынке малолитражных авто — 667 783 рубля.