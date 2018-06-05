Автомобили с самыми высокими средневзвешенными ценниками

Согласно данным «Автостат Инфо» за апрель 2018 года, четыре места в топ-5 моделей с самыми высокими средневзвешенными ценниками занимают модели марки Rolls-Royce

Апрельский топ-10 моделей дополнили также:

Ferrari 812 Superfast — 22,4 млн рублей (продан один автомобиль),

Lamborghini Aventador — 17,61 млн рублей (1 ед.),

Добавим, что в апреле средняя цена автомобиля люксового класса составила, согласно данным «Автостат Инфо», 6,352 млн рублей. Средний ценник на автомобиль бизнес-класса в тот же период установился на уровне 2,405 млн рублей, на машину D-сегмента — 1,732 млн рублей. В апреле средняя цена на новый SUV составила 1,735 млн рублей, на машину С-сегмента — 833 691 рублей, а на автомобиль В-класса — 734 233 рублей. В то же время средний ценник на рынке минивэнов составил в апреле 686 504 рубля, а на рынке малолитражных авто — 667 783 рубля.