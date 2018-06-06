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Audi готовит к запуску флот беспилотных автомобилей
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Audi готовит к запуску флот беспилотных автомобилей 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Уже в 2017 году компания Audi представила разработку своего первого беспилотного автомобиля.
Глава компании Руперт Штадлер дал интервью журналистам, в котором поделился планами на ближайшие три года. На данный момент активно разрабатывается целый штат беспилотных автомобилей, который пополнит ряды авторынка в 2021 году. Беспилотный транспорт создаётся на платформе Alcon, из новшеств — это приобретение автопилота пятого уровня, который обеспечит полную автоматизацию транспорта при которой, водитель может во время езды даже вздремнуть.
Ранее испытания автомобиля были приостановлены из-за случившегося ДТП с летальным исходом в США штате Аризона.
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