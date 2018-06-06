Инженер Мунро «утопил» в негативных высказываниях Tesla Model 3

Руководитель компании Munro & Associates совместно с группой инженеров в целях изучения технических характеристик на днях провели эксперимент, в котором изучали внутренности автомобиля Tesla Model 3.

После того, как автомобиль был разобран, специалисты поверглись в шок от увиденного, об этом поделился инженер компании с каналом Autoline.

По его мнению, специалисты компания Tesla собирали модель в слепую, ведь назвать сборку идеальной совершенно нельзя.

Обнаружен целый ряд недостатков, начиная от двигателя автомобиля, заканчивая совершенно не нужными деталями, которые по непонятным причинам находятся в электромобиле.

Похоже в этом автомобиле сошлись будущее и прошлое, ведь сборка напоминала ещё прошлые времена, когда популярными были старые автомобили Корейского происхождения, при этом электроника была как будто из 22 века.

Погрешности были замечены абсолютно везде: окна издавали звуки дребезжания при езде, зазоры багажника не соответствовали стандартам и были совершенно разные (в одном пролазил палец, а в другой не проходил даже ноготь мизинца), ручки автомобиля слишком тугие, уплотнители совершенно низкого качества, точно не для этого автомобиля.

На передних дверях установлена сенсорная система открывания, инженер постановил, что при экстренной ситуации при отсутствии задних ручек пассажиры не смогут выбраться из автомобиля.

Не только плохие отзывы оставил инженер компании, он похвалил то, что действительно стоило похвалы — это электрическое оснащение автомобиля, непосредственно он выделил электронный блок, который на сегодняшний день не имеет аналогов.