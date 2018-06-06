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BMW, Volvo и Porsche отзывают с китайского рынка более 10 тыс. дефектных автомобилей
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BMW, Volvo и Porsche отзывают с китайского рынка более 10 тыс. дефектных автомобилей 

ИА Синьхуа 46 минут назад
Пекин, 6 июня /Синьхуа/ — Автопроизводители BMW, Volvo и Porsche заявили о готовности отозвать в Китае в общей сложности более 10 тысяч дефектных автомобилей. Это подтвердило Главное таможенное управление КНР.
С 29 июня компания BMW China Automotive Trading Ltd. начнет отзыв 5763 импортированных в Китай автомобилей моделей 550i, 650i, 750Li, Х5, Х6 и др., выпущенных в период от 22 сентября 2008 года по 19 ноября 2011 года.
По сообщению немецкого автопроизводителя, износ вспомогательных водяных насосов на этих автомобилях увеличивает риск возгорания автомобилей.
Помимо этого, 66 автомобилей M5, выпущенных в период с 14 декабря 2017 года по 26 марта 2018 года, также подлежат отзыву в связи с возможными перебоями в работе топливного насоса.
Отзыв Volvo коснется 6415 импортированных автомобилей модели XC90, выпущенных с 15 января 2015 года по 29 мая 2016 года, из-за рисков утечки хладагента.
Porsche отзовет 30 автомобилей модели 918 Spyder, выпущенных с 23 июня по 24 ноября 2014 года, поскольку на этих автомобилях валы для соединения контрольных рычагов в передней и задней подвесках могут выйти из строя из-за коррозионных трещин. -0-
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