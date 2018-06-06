Ещё
«КамАЗ» увеличил выпуск грузовиков в мае на 8,8%, до 3,1 тыс.
Далее:
Читайте также:
Ещё

«КамАЗ» увеличил выпуск грузовиков в мае на 8,8%, до 3,1 тыс. 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: Car.ru
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. "КамАЗ" увеличил производство грузовиков в мае 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,8%, до 3,1 тыс., сообщает компания.
За январь — май текущего года производство выросло на 7,5% в годовом выражении и составило 14,3 тыс.
Группа компаний «КамАЗ» входит в 20 ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей. Группа выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент.
Доля компании на рынке тяжелых грузовых автомобилей в России составляет 51%.
ТАСС: последние новости
Дорожный патруль будет регулировать движение в Москве во время ЧМ-2018 Кабмин вносит в Госдуму законопроект о продлении срока льготной оплаты штрафов ГИБДД У "моста глупости" в Петербурге установили новые ограничители
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП15
Кого не пустят на Крымский мост
Набиуллина похоронила дешевый бензин321
Проблема с бензином решена407
Автопарку президента не хватает лимузинов «Кортеж»
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
00:26
Наезд авто на подростков попал на видео
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение