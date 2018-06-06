«КамАЗ» увеличил выпуск грузовиков в мае на 8,8%, до 3,1 тыс.

МОСКВА, 6 июня. / ТАСС /. "КамАЗ" увеличил производство грузовиков в мае 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,8%, до 3,1 тыс., сообщает компания. За январь — май текущего года производство выросло на 7,5% в годовом выражении и составило 14,3 тыс. Группа компаний «КамАЗ» входит в 20 ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей. Группа выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. Доля компании на рынке тяжелых грузовых автомобилей в России составляет 51%.