Самые доходные автомобили С-сегмента

Самые доходные автомобили С-сегмента С продажи автомобилей С-сегмента дилеры выручили 55,05 млрд рублей за период первых четырех месяцев 2018 года. Такие данные приводит в своем отчете «Автостат Инфо».