Самые доходные автомобили С-сегмента С продажи автомобилей С-сегмента дилеры выручили 55,05 млрд рублей за период первых четырех месяцев 2018 года. Такие данные приводит в своем отчете «Автостат Инфо».
Больше всего денег в сегменте С авторитейлеры получили с продажи машин LADA Vesta. В отчетные январь-апрель 2018 года они продали 29 657 таких автомобилей. За это количество машин покупатели заплатили 19,43 млрд рублей. Второе место по доходности среди машин С-сегмента занимает Skoda Octavia — 7,5 млрд рублей были выручены с 6389 реализованных машин Skoda Octavia в первые четыре месяца этого года. С продажи KIA cee’d (третье место по доходности) дилеры получили 5,56 млрд рублей, реализовав 5547 таких машин. Четвертое и пятое места в сегменте занимают соотвественно модели Ford Focus и Nissan Almera производства «АвтоВАЗа». За январь-апрель дилеры продали 4422 новых Ford Focus и выручили с них 4,75 млрд рублей, они также реализовали 4234 автомобиля Nissan Almera на сумму в 2,75 млрд рублей.
Среди моделей С-сегмента, которые принесли наибольшую выручку за январь-апрель этого года отметим также: KIA Cerato (2,5 млрд рублей), Hyundai Elantra (2,37 млрд рублей), LADA Priora (2 млрд рублей), а также Volkswagen Jetta (1,35 млрд рублей) и Toyota Corolla (1,34 млрд рублей).