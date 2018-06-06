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Продажи автомобилей Chery в России в январе-мае выросли на 20% — до 2,4 тыс. машин
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Продажи автомобилей Chery в России в январе-мае выросли на 20% — до 2,4 тыс. машин 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 2,4 тыс. автомобилей марки Chery продано в России в январе-мае 2018 г., что на 20% больше результата за аналогичный период 2017 г. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Российские дилеры Chery в мае реализовали 525 автомобилей, что на 1% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам пяти месяцев 2018 г. продажи Chery в России увеличились на 20% и составили 2 тыс. 422 машины. Локомотивом продаж является кроссовер Tiggo 3, на долю которого пришлось 88% от всех реализованных в мае автомобилей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что доля продаж автомобилей в кредит по итогам мая 2018 г. превысила 40%.
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