Продажи автомобилей Chery в России в январе-мае выросли на 20% — до 2,4 тыс. машин

Более 2,4 тыс. автомобилей марки Chery продано в России в январе-мае 2018 г., что на 20% больше результата за аналогичный период 2017 г. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Российские дилеры Chery в мае реализовали 525 автомобилей, что на 1% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам пяти месяцев 2018 г. продажи Chery в России увеличились на 20% и составили 2 тыс. 422 машины. Локомотивом продаж является кроссовер Tiggo 3, на долю которого пришлось 88% от всех реализованных в мае автомобилей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что доля продаж автомобилей в кредит по итогам мая 2018 г. превысила 40%.