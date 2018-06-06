Массовые поставки автомобилей «Кортеж» для ФСО начнутся уже к концу 2018-го

Федеральная служба охраны получит основную партию автомашин Aurus уже в текущем году.

Об этом сообщает агентство ТАСС. Пока в ФСО поставят три модели: это седан и лимузин «Сенат» и микроавтобус «Арсенал». Напомним, выезд именно этих автомобилей не так давно попал на видео, снятое у ворот Кремля десятилетней блоггершей.

Поставки внедорожников «Комендант»запланированы на 2020 год. Именно эта модель, работа над которой должна завершиться в 2019 году, должна стать самой массовой в линейке проекта «Кортеж».