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Массовые поставки автомобилей «Кортеж» для ФСО начнутся уже к концу 2018-го
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Массовые поставки автомобилей «Кортеж» для ФСО начнутся уже к концу 2018-го 

За рулем Кубань 16 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Федеральная служба охраны получит основную партию автомашин Aurus уже в текущем году.
Об этом сообщает агентство ТАСС. Пока в ФСО поставят три модели: это седан и лимузин «Сенат» и микроавтобус «Арсенал». Напомним, выезд именно этих автомобилей не так давно попал на видео, снятое у ворот Кремля десятилетней блоггершей.
Поставки внедорожников «Комендант»запланированы на 2020 год. Именно эта модель, работа над которой должна завершиться в 2019 году, должна стать самой массовой в линейке проекта «Кортеж».
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