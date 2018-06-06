Volkswagen touareg, новое поколение, купить, российские цены 

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Одна из главных претензий к байкерам от водителей машин — их езда между рядами стоящих в пробке автомобилей. Эта ситуация позволяет реализовать основное преимущество мотоцикла — компактность, но и порождает немало аварийных ситуаций. Дабы исключить последние, Ford придумал специальную систему безопасности.

Установленные в задней части машины камеры распознают приближающегося в «междурядье» мотоциклиста. Водитель машины видит предупреждение, а если он все же решит в этот момент перестроиться, электроника не даст ему этого сделать. Реализовать ограничение просто: почти во всех современных автомобилях применяется электроусилитель руля, управление которым компьютер без проблем при необходимости берет на себя.

Никаких революционных инноваций Ford в новой системе не применил. Все компоненты выпускаются и устанавливаются на серийные машины, только сейчас они используются по другому назначению. Посему внедрить электронный ассистент будет несложно. Он может появиться на «Фордах» в самое ближайшее время.