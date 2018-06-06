Ещё
Volkswagen touareg, новое поколение, купить, российские цены
Далее:
Читайте также:
Ещё

Volkswagen touareg, новое поколение, купить, российские цены 

CarClub 15 минут назад
Фото: CarClub
Одна из главных претензий к байкерам от водителей машин — их езда между рядами стоящих в пробке автомобилей. Эта ситуация позволяет реализовать основное преимущество мотоцикла — компактность, но и порождает немало аварийных ситуаций. Дабы исключить последние, Ford придумал специальную систему безопасности.
Установленные в задней части машины камеры распознают приближающегося в «междурядье» мотоциклиста. Водитель машины видит предупреждение, а если он все же решит в этот момент перестроиться, электроника не даст ему этого сделать. Реализовать ограничение просто: почти во всех современных автомобилях применяется электроусилитель руля, управление которым компьютер без проблем при необходимости берет на себя.
Никаких революционных инноваций Ford в новой системе не применил. Все компоненты выпускаются и устанавливаются на серийные машины, только сейчас они используются по другому назначению. Посему внедрить электронный ассистент будет несложно. Он может появиться на «Фордах» в самое ближайшее время.
CarClub: последние новости
Шпаргалка для водителей: как ездить по ночной трассе Российский автопарк обладает «грязным» выхлопом Land Rover будет преодолевать бездорожье без помощи водителя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП15
Кого не пустят на Крымский мост
Набиуллина похоронила дешевый бензин321
Проблема с бензином решена407
Автопарку президента не хватает лимузинов «Кортеж»
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
00:26
Наезд авто на подростков попал на видео
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение