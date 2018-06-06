Продажи автомобилей Volkswagen в России в мае выросли на 26,8% — до 9 тыс. единиц

Более 9 тыс. автомобилей марки Volkswagen продано в России в мае 2018 г., что на 26,8% больше показателя годичной давности. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Российские дилеры Volkswagen в мае реализовали 9 тыс. 25 автомобилей, что на 26,8% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам пяти месяцев 2018 г. продажи марки в нашей стране увеличились на 21,5% и составили 39 тыс. 224 машины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидером продаж марки на российском рынке остается седан Polo — на этой модели в мае остановили свой выбор 5 тыс. 257 покупателей (рост составил 34%). Продажи Volkswagen Tiguan выросли на 26% и составили 2 тыс. 719 автомобилей.

«Новый семиместный внедорожник Teramont, который стартовал на российском рынке в апреле, по итогам прошлого месяца разошелся в количестве 130 экземпляров. Кроме того, благодаря специальным предложениям на Passat, продажи модели в мае увеличились на 55% и составили 217 автомобилей», — уточняется в сообщении.