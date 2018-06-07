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Компания Kia занимает первое место по популярности среди всех автопроизводителей
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Компания Kia занимает первое место по популярности среди всех автопроизводителей 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Компания Kia проанализировав линию продаж за период с наступления 2018 года по настоящий момент могут похвастаться результатами.
За май 2018 года компании удалось продать около 20 тысяч автомобилей, данное количество превышает на 30 процентов результаты прошлого года.
Если брать во внимания временные отрезки больше месяца, то с января по май нынешнего года с конвейеров было выпущено и передано новым владельцам около ста тысяч автомобилей. Специалисты устанавливают прирост в 34 процента.
На данный момент автомобили Kia пользуются наибольшей популярностью, соответственно компания находится на первом месте среди всех автопроизводителей.
Больше всех покупают Kia Rio за май реализовано около 9 тысяч автомобилей, Kia Sportage с результатом в три тысячи проданных автомобилей расположилась на втором месте, и тройку замкнул автомобили ceed.
Также замечен рост продаж для корпоративных клиентов, процент прироста составляет 59 процентов.
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