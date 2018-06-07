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Toyota Supra получила примерный ценник
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Toyota Supra получила примерный ценник 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
Купе Toyota Supra является одной из самых горячо ожидаемых новинок этого года. Многие характеристики транспорта уже были раскрыты, теперь же появилась информация о примерной цене автомобиля.
Если верить одному из авторитетных форумов, машина на американском рынке будет доступна по цене от шестидесяти трёх с половиной тысяч долларов, что составляет около четырёх миллионов рублей.
Кроме того, стало известно, что под капотом у новинки будет установлена турбированная шестёрка объёмом в три литра с отдачей в триста тридцать пять лошадиных сил. До первой сотни авто сможет разгоняться всего за четыре с половиной секунды.
Что касается базового оснащения, то автомобиль получит современную систему мультимедиа, навигатор, а также некоторых ассистентов водителя, среди которых парктроник, система предупреждения столкновений и система удержания автомобиля в одной полосе движения.
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