Toyota Supra получила примерный ценник

Купе Toyota Supra является одной из самых горячо ожидаемых новинок этого года. Многие характеристики транспорта уже были раскрыты, теперь же появилась информация о примерной цене автомобиля.

Если верить одному из авторитетных форумов, машина на американском рынке будет доступна по цене от шестидесяти трёх с половиной тысяч долларов, что составляет около четырёх миллионов рублей.

Кроме того, стало известно, что под капотом у новинки будет установлена турбированная шестёрка объёмом в три литра с отдачей в триста тридцать пять лошадиных сил. До первой сотни авто сможет разгоняться всего за четыре с половиной секунды.

Что касается базового оснащения, то автомобиль получит современную систему мультимедиа, навигатор, а также некоторых ассистентов водителя, среди которых парктроник, система предупреждения столкновений и система удержания автомобиля в одной полосе движения.