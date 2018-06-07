Должник спрятал машину от ареста в другом городе, около дома своей девушки

Должник из Краснокамска спрятал машину в другом городе, чтобы не платить долг по кредиту. В ФССП по Пермскому краю рассказали, что мужчина взял в банке кредит, но возвращать долг полностью отказался. Его автомобиль Opel Astra находился в залоге. Однако судебным приставам владелец машины рассказал, что машину угнали. А так как она ему уже не принадлежит, то и искать её он не будет. Приставы долго не могли найти машину, однако позже выяснили, что его возлюбленная живёт в другом городе и автомобиль может находиться у неё. Машину действительно нашли около её дома.