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Продажи автомобилей Suzuki в России в мае выросли на 21% — до 519 машин
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Продажи автомобилей Suzuki в России в мае выросли на 21% — до 519 машин 

Агентство «Москва» 3 часа назад
«Российские дилеры Suzuki в мае реализовали 519 автомобилей — на 21% больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2018 г. продажи Suzuki в нашей стране составили 1 тыс. 891 машину, что на 10% выше показателя за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki в мае вновь стал компактный кроссовер Vitara с показателем 348 проданных автомобилей, что на 25% превышает показатель продаж за аналогичный период прошлого года. Второе место занимает кроссовер SX4, чья реализация составила 139 единиц. Компактный рамный внедорожник Jimny с начала года нашел 134 покупателя, что почти в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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