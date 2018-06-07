С продажи автомобилей Nissan дилеры выручили более 30 млрд рублей

С продажи автомобилей Nissan дилеры выручили более 30 млрд рублей Оборот с реализации автомобилей марки Nissan на российском рынке за январь-апрель 2018 года составил 30,78 млрд рублей, о чем говорится в результатах исследования «Автостат Инфо».

По данным статистики «Автостат Инфо», за первые четыре месяца 2018 года российские покупатели израсходовали на легковые автомобили 606,95 млрд рублей.