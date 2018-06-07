С продажи автомобилей Nissan дилеры выручили более 30 млрд рублей Оборот с реализации автомобилей марки Nissan на российском рынке за январь-апрель 2018 года составил 30,78 млрд рублей, о чем говорится в результатах исследования «Автостат Инфо».
Наибольшую выручку в линейке Nissan принесли автомобили класса SUV. Так, с продажи внедорожников Nissan X-Trail (реализовано 6920 ед.) в отчетные четыре месяца была получена выручка в размере 11,09 млрд рублей. Исследование показало, что Nissan X-Trail стал самой доходной моделью в российской линейке SUV. Второй результата по выручке с продаж продемонстрировал Nissan Qashqai. Эта модель разошлась на рынке РФ за январь-апрель в количестве 6442 ед. и принесла выручку в размере 8,65 млрд рублей. С продажи внедорожников Nissan Terrano оборот составил 4,48 млрд рублей (продано 4067 таких машин). За те же четыре месяца авторитейлеры реализовали 4234 седана Nissan Almera производства «АвтоВАЗа» на 2,75 млрд рублей, а также продали 1089 кроссоверов Nissan Murano на 2,68 млрд рублей и 944 кроссовера Nissan Juke на 1,04 млрд рублей.
По данным статистики «Автостат Инфо», за первые четыре месяца 2018 года российские покупатели израсходовали на легковые автомобили 606,95 млрд рублей.