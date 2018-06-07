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Самый мощный ВАЗ выставлен на продажу
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Самый мощный ВАЗ выставлен на продажу 

Авторамблер 59 минут назад
Фото: Авторамблер
Автомобиль создавался для дрифта, и оснащен сверхмощным двигателем.
В России продают болид для дрифта, построенный на базе автомобиля ВАЗ-2105 1999 года выпуска. Под капотом у него — трехлитровый бензиновый мотор мощностью 610 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач.
Согласно описанию автомобиля на сайте «Юла.ру», болид принадлежал гонщику Федору Воробьеву. Для выступлений в дрифт-сериях машину оснастили спортивным обвесом, спойлером, заменили все стекла, за исключением лобового, на пластик, установили каркас безопасности и гоночные кресла-ковши.
За машину с пробегом в 200 километров автор объявления просит 10 млн рублей. При этом он готов обменять уникальный "ваз" на легковушку, грузовик или мотоцикл.
Напомним, ранее появилась информация о возможном запрете в России продажи подержанных автомобилей «из рук в руки». Тогда сообщалось, что государство планирует обязать автовладельцев продавать машины с пробегом через единую аукционную платформу. Впрочем, позже разработку реформы вторичного авторынка в Минпромторге опровергли.
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