Самый мощный ВАЗ выставлен на продажу

Автомобиль создавался для дрифта, и оснащен сверхмощным двигателем.

В России продают болид для дрифта, построенный на базе автомобиля ВАЗ-2105 1999 года выпуска. Под капотом у него — трехлитровый бензиновый мотор мощностью 610 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач.

Согласно описанию автомобиля на сайте «Юла.ру», болид принадлежал гонщику Федору Воробьеву . Для выступлений в дрифт-сериях машину оснастили спортивным обвесом, спойлером, заменили все стекла, за исключением лобового, на пластик, установили каркас безопасности и гоночные кресла-ковши.

За машину с пробегом в 200 километров автор объявления просит 10 млн рублей. При этом он готов обменять уникальный " ваз " на легковушку, грузовик или мотоцикл.