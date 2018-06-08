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Cadillac планирует оснастить все свои автомобили автопилотом Super Cruise
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Cadillac планирует оснастить все свои автомобили автопилотом Super Cruise 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
В планы Cadillac входит установить систему автономного вождения на машины, начиная с 2020 года.
На данный момент функцию, похожую на автопилот, имеет флагманский седан CT6. Однако предполагается, что с 2020 года каждый представитель Cadillac независимо от модели будет оснащен собственной системой круиз-контроля, близкую к идеальной.
Опция носит название Super Cruise и предоставляет возможность автомобилю передвигаться практически в автономном режиме по автомобильным магистралям. При этом поведение водителя все равно будет под контролем.
Super Cruise впервые представили на обозрение в 2017 году. Тогда несколько представителей CT6 колонной проделали путь между двумя океанами.
Вместе с тем, есть у автопилота от Cadillac существенные недостатки, которые нуждаются в существенной доработке. Например, на данный момент на территории США и Канады существует ограниченное число трасс, где можно применить полноценно Super Cruise.
Кроме того, данная система отключается при ухудшении погодных условий. Если водитель в такой ситуации будет игнорировать звуковые сигналы и не возьмет бразды правления автомобилем в свои руки, произойдет автоматическое торможение.
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