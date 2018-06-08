Cadillac планирует оснастить все свои автомобили автопилотом Super Cruise

В планы Cadillac входит установить систему автономного вождения на машины, начиная с 2020 года.

На данный момент функцию, похожую на автопилот, имеет флагманский седан CT6. Однако предполагается, что с 2020 года каждый представитель Cadillac независимо от модели будет оснащен собственной системой круиз-контроля, близкую к идеальной.

Опция носит название Super Cruise и предоставляет возможность автомобилю передвигаться практически в автономном режиме по автомобильным магистралям. При этом поведение водителя все равно будет под контролем.

Super Cruise впервые представили на обозрение в 2017 году. Тогда несколько представителей CT6 колонной проделали путь между двумя океанами.

Вместе с тем, есть у автопилота от Cadillac существенные недостатки, которые нуждаются в существенной доработке. Например, на данный момент на территории США и Канады существует ограниченное число трасс, где можно применить полноценно Super Cruise.

Кроме того, данная система отключается при ухудшении погодных условий. Если водитель в такой ситуации будет игнорировать звуковые сигналы и не возьмет бразды правления автомобилем в свои руки, произойдет автоматическое торможение.