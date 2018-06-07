Продажи легковых автомобилей выросли в Нижегородской области на 14%

За январь — апрель текущего года в Нижегородской области было продано 11,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 13,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года, когда было реализовано 10,3 тыс. новых машин, сообщает NewsNN со ссылкой на «Автостат».

В целом объем рынка автомобилей в России вырос за отчетный период на 18% — до 475,4 тыс. авто.

Крупнейшим региональным рынком в стране остается Москва, где за январь — апрель было реализовано 72,2 тыс. автомобилей, или на 14,8% больше в годовом выражении.

Нижегородская область занимает 11 место среди регионов страны по числу проданных автомобилей.