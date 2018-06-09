Ещё
Названы параметры идеальных автомобилей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы параметры идеальных автомобилей 

Свободная пресса 44 минуты назад
Фото: Car.ru
Жители России рассказали, какими должны быть идеальные машины. Кроме того россияне назвали предпочитаемых производителей авто. Так, 15,4% респондента-мужчин рассказали, что им нравятся Toyota, а 8,3% опрошенных женщин считают идеалом BMW.
Как пишет «Экономика сегодня», водители считают, что идеальный автомобиль не должен стоить дешевле 1 млн рублей. Россияне хотели бы водить премиальный внедорожник по цене бизнес-седана. Зачастую подобные авто покупаются на вторичном рынке, так как новинки с такими предпочтениями найти не удается.
Кстати, во время исследования мужчины рассказали, что мечтают об автомобилях мощностью от 200 «лошадей», а женщины — в диапазон от 100 до 200.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что треть легковых машин в России признаны опасными. Все потому что автомобили не соответствуют даже наиболее старым экологическим нормам.
Автоновости: Эксперты составили рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Свободная пресса: последние новости
На Филиппинах водитель выжил после того, как по его голове проехал грузовик В Сеуле мужчина пытался протаранить ворота посольства США В Канаде посетители мясного фестиваля устроили перестрелку
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию начали заливать бензином244
Россиянине выбрали идеальное авто4
Duster получил новые дизели2
Десятки автомобилей застряли на трассе М-11 без бензина180
Кого не пустят на Крымский мост2
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости Экономика
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение