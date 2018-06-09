Названы параметры идеальных автомобилей

Жители России рассказали, какими должны быть идеальные машины. Кроме того россияне назвали предпочитаемых производителей авто. Так, 15,4% респондента-мужчин рассказали, что им нравятся Toyota , а 8,3% опрошенных женщин считают идеалом BMW

Как пишет «Экономика сегодня», водители считают, что идеальный автомобиль не должен стоить дешевле 1 млн рублей. Россияне хотели бы водить премиальный внедорожник по цене бизнес-седана. Зачастую подобные авто покупаются на вторичном рынке, так как новинки с такими предпочтениями найти не удается.

Кстати, во время исследования мужчины рассказали, что мечтают об автомобилях мощностью от 200 «лошадей», а женщины — в диапазон от 100 до 200.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что треть легковых машин в России признаны опасными. Все потому что автомобили не соответствуют даже наиболее старым экологическим нормам.

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