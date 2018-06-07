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Россияне скупают автомобили премиум-класса
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Россияне скупают автомобили премиум-класса 

Мир24 43 минуты назад
В мае выросло количество проданных автомобилей премиум-класса почти на 10%, об этом сообщило агентство «Автостат». За один месяц в России было продано 12 733 автомобиля класса премиум, что на 9,7% больше, чем в это же время в прошлом году.
По данным аналитиков, продажа легковых автомобилий премиум-класса составляет 9% от общего числа продаж легковых машин. Лидирует в дорогостоящем сегменте, так же как и раньше Mercedes-Benz — 3234 единицы, на втором месте BMW — 2917 единиц, тройку лидеров замыкает Lexus — 2800 единиц.
Ранее автомобильные эксперты озвучили список самых надёжных кроссоверов премиум-класса. Первое место досталось японской марке Acura RDX, на втором и третьем месте Audi Q5 и Q3, а четвёртое и пятое места заняли кроссоверы X1 и X3 марки BMW.
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