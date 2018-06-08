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Для нужд военных сделали из «Нивы» тачанку
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Для нужд военных сделали из «Нивы» тачанку 

За рулем Кубань 24 минуты назад
Фото: За рулем Кубань
В Подмосковной Балашихе представили модификацию LADA 4x4 для военных и полицейских — пикап ВИС-29467.
Презентация состоялась на научно-техническом форуме «День передовых технологий правоохранительных органов».
Специалисты, осмотрев военный пикап, пришли к выводу, что данная модификация предназначена для южных государств, об этом свидетельствуют двери, лишенные стекол и желтоватый «камуфляж». Подобные «тачанки» на базе серийных недорогих внедорожников чрезвычайно популярны в зонах локальных конфликтов в Ираке, Ливии и в Сирии, для их обозначения даже появился специальный сленговый термин — джихад-мобиль.
Грузовичок, под капотом которого находится двигатель на 95 л.с., агрегатированный МКПП, способен буксировать миномет 82-миллиметрового калибра. Также его можно оснастить пулеметом, гранатометом и установкой для пуска противотанковых снарядов.
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