Для нужд военных сделали из «Нивы» тачанку

В Подмосковной Балашихе представили модификацию LADA 4x4 для военных и полицейских — пикап ВИС-29467.

Презентация состоялась на научно-техническом форуме «День передовых технологий правоохранительных органов».

Специалисты, осмотрев военный пикап, пришли к выводу, что данная модификация предназначена для южных государств, об этом свидетельствуют двери, лишенные стекол и желтоватый «камуфляж». Подобные «тачанки» на базе серийных недорогих внедорожников чрезвычайно популярны в зонах локальных конфликтов в Ираке, Ливии и в Сирии, для их обозначения даже появился специальный сленговый термин — джихад-мобиль.

Грузовичок, под капотом которого находится двигатель на 95 л.с., агрегатированный МКПП, способен буксировать миномет 82-миллиметрового калибра. Также его можно оснастить пулеметом, гранатометом и установкой для пуска противотанковых снарядов.