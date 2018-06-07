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Продажи люксовых машин выросли на 10%
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Продажи люксовых машин выросли на 10% 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
В России увеличились продажи премиальных автомобилей. Об этом свидетельствуют данные отчёта аналитического агентства «Автостат».
В минувшем мае продажи автомобилей премиум-класса выросли в нашей стране на 9,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В общей сложности за отчётный период в стране реализовано 12 733 новых легковушки топового сегмента.
Доля автомобилей премиального класса в мае составила 9% от всех продаж. Лидером сегмента остался немецкий Mercedes-Benz, сумевший реализовать 3 234 новых автомобиля — на 5,5% больше, чем годом ранее. За ним следуют BMW, реализовавший 2 917 премиальных авто (+24,1%), и японский Lexus с 2 080 штуками и приростом в 17,8%. Неплохие продажи продемонстрировал также бренд Audi — компания смогла реализовать 1 318 автомобилей, однако её показатели хуже прошлогодних на 15,1%.
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