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Челябинские антимонопольщики возбудили дело по рекламе автомобилей Lexus
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Челябинские антимонопольщики возбудили дело по рекламе автомобилей Lexus 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Антимонопольщики увидели здесь нарушение рекламного законодательства.
«С заявлением о размещении рекламы, которая может создать впечатление, что автомобили марки «Mercedes» по каким-либо характеристикам уступают автомобилям марки «Lexus», в антимонопольную службу обратилось ООО «УралАвтоХаус M». По закону недобросовестной признается реклама, которая содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами», — сообщили натимонопольщики.
Ревизоры установили, что реклама распространялась в одной из поисковых систем в марте этого года. При активации ссылки пользователя перенаправляли на официальный сайт дилера автомобилей марки «Lexus» в г. Магнитогорске.
Челябинское УФАС возбудило дело по признакам нарушения п.1 ч.2. ст.5 Закона «О рекламе» в отношении ООО «РеМаг2».
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