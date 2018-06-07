Челябинские антимонопольщики возбудили дело по рекламе автомобилей Lexus

Антимонопольщики увидели здесь нарушение рекламного законодательства.

«С заявлением о размещении рекламы, которая может создать впечатление, что автомобили марки «Mercedes» по каким-либо характеристикам уступают автомобилям марки « Lexus », в антимонопольную службу обратилось ООО «УралАвтоХаус M». По закону недобросовестной признается реклама, которая содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами», — сообщили натимонопольщики.

Ревизоры установили, что реклама распространялась в одной из поисковых систем в марте этого года. При активации ссылки пользователя перенаправляли на официальный сайт дилера автомобилей марки «Lexus» в г. Магнитогорске.

Челябинское УФАС возбудило дело по признакам нарушения п.1 ч.2. ст.5 Закона «О рекламе» в отношении ООО «РеМаг2».