Жительницу Мезени задавила её же машина

Жительница Мезени забыла поставить свой автомобиль на «ручник» и погибла под его колёсами.

Трагедия произошла утром 6 мая. 46-летняя женщина, по версии следователе, выехала из частного гаража и вышла из машины, чтобы закрыть ворота. При этом она не поставила своё средство передвижения на ручной тормоз. Затем она увидела, что автомобиль катится назад и попыталась остановить его, но упала и оказалась под задними колесами.

Следственном комитете по Архангельской области сообщают, что потерпевшая скончалась на месте происшествия. Проводится доследственная проверка.

Двумя днями ранее в Вельском районе случилось другое ДТП, в котором пострадали три пассажира а виновник — убежал.