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Жительницу Мезени задавила её же машина
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Жительницу Мезени задавила её же машина 

АиФ Архангельск 50 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
Жительница Мезени забыла поставить свой автомобиль на «ручник» и погибла под его колёсами.
Трагедия произошла утром 6 мая. 46-летняя женщина, по версии следователе, выехала из частного гаража и вышла из машины, чтобы закрыть ворота. При этом она не поставила своё средство передвижения на ручной тормоз. Затем она увидела, что автомобиль катится назад и попыталась остановить его, но упала и оказалась под задними колесами.
В Следственном комитете по Архангельской области сообщают, что потерпевшая скончалась на месте происшествия. Проводится доследственная проверка.
Двумя днями ранее в Вельском районе случилось другое ДТП, в котором пострадали три пассажира а виновник — убежал.
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