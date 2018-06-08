На продажу выставили дрифтовые «Жигули» с 610-сильным мотором

На одном из сайтов бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже уникальных «Жигулей», оснащенных 610-сильным двигателем.

Автомобиль принадлежал гонщику Федору Воробьеву , который за его рулем принимал участие в российской дрифтовой серии RDS.

Жигуль-Франкенштейн практически не имеет ничего общего с оригинальным «Жигули», поскольку оснащен двигателем от Toyota (2jz-GTE), а трансмиссией от BMW 320. При этом ходовая автомобиля собрана из вазовских, волговских и ниссановских деталей.

Приобрести автомобиль предлагают за космическую сумму в 10 миллионов рублей.