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На продажу выставили дрифтовые «Жигули» с 610-сильным мотором
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На продажу выставили дрифтовые «Жигули» с 610-сильным мотором 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
На одном из сайтов бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже уникальных «Жигулей», оснащенных 610-сильным двигателем.
Автомобиль принадлежал гонщику Федору Воробьеву, который за его рулем принимал участие в российской дрифтовой серии RDS.
Жигуль-Франкенштейн практически не имеет ничего общего с оригинальным «Жигули», поскольку оснащен двигателем от Toyota (2jz-GTE), а трансмиссией от BMW 320. При этом ходовая автомобиля собрана из вазовских, волговских и ниссановских деталей.
Приобрести автомобиль предлагают за космическую сумму в 10 миллионов рублей.
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