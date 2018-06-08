В Омском регионе стало больше дорогих автомобилей

Областная налоговая инспекция опубликовала данные по налогам, начисленным на дорогостоящий транспорт за 2017 году.

«Транспортный налог за 2017 год с повышающим коэффициентом исчислили 225 организаций в отношении 374 дорогостоящих автомобилей на сумму 9 385 тыс. руб., что на 23% больше по сравнению с предыдущим годом», — сообщили в организации. В 2016 году число дорогостоящих транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам, составляло 305 автомобилей.

Что касается физических лиц, для них налог будет начислен за 765 дорогостоящих автомобилей на сумму 18 025 тыс. руб., что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, когда транспортный налог был исчислен по 503 транспортным средствам на сумму 1 3976 тыс. руб.