Составлен ТОП самых продаваемых китайских автомобилей в РФ

Эксперты составили ТОП самых популярных китайских автомобилей на российском авторынке. Рейтинг создавался на основе статистических данных за период с января по май 2018 года. По информации аналитиков, суммарно с начала этого года в РФ было реализовано более 13 тысяч китайских машин, что на 17,7% выше, чем было годом ранее.

Самыми популярными автомобилями из «Поднебесной» в России остается продукция марки Lifan — с января по май было продано более 5 тысяч 900 единиц машин (+2%).