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Составлен ТОП самых продаваемых китайских автомобилей в РФ
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Составлен ТОП самых продаваемых китайских автомобилей в РФ 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Эксперты составили ТОП самых популярных китайских автомобилей на российском авторынке. Рейтинг создавался на основе статистических данных за период с января по май 2018 года. По информации аналитиков, суммарно с начала этого года в РФ было реализовано более 13 тысяч китайских машин, что на 17,7% выше, чем было годом ранее.
Самыми популярными автомобилями из «Поднебесной» в России остается продукция марки Lifan — с января по май было продано более 5 тысяч 900 единиц машин (+2%).
Второе место досталось Chery — 2 тысячи 422 продажи (+20 процентов). ТОП-3 замыкает Zotye и Geely — 943 и 812 автомобилей соответственно.
Что касается самых популярных китайских моделей в России, то среди них лидерами оказались: Lifan X60 (1 тысяча 604 продажи), Chery Tiggo (1 тысяча 429 единиц) и Lifan MyWay (1 тысяча 363 автомобиля).
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