ТОП-3 автомоделей для новичков

Почти у каждого начинающего автолюбителя встает вопрос:"Какой автомобиль приобрести — новый в кредит или подержанный, но надежный?"

Если новичок автомобильного дела не располагает достаточными финансами для покупки новой машины, автоэксперты рекомендуют обратить взоры в сторону подержанных, но очень надежных и простых в обслуживании автомоделей.

На первое место специалисты поставили FIAT Albea . Этот автомобиль пожалуй единственный в таком ценовом диапазоне имеет оцинкованный кузов. Расходует машина 5-6 литров на сто километров.

Такая автомодель вероятно лучше всего подойдет автолюбителю более старшего поколения. Цена машины 2008 г.в. от 148000 рублей.

На второе место автоэксперты поставили автомодель Honda Civiс. Такая машина 1993 г.в. может стоить от 115000 рублей.