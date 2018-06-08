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Самый дорогостоящий автомобиль в мире был продан за 70 млн долларов
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Самый дорогостоящий автомобиль в мире был продан за 70 млн долларов 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Как сообщает Daily Mail, миллиардер из Соединенных Штатов Дэвид МакНейл, сколотивший свое состояние на автомобильных ковриках, недавно прикупил себе машину.
Как это ведется у людей такого достатка, авто очень дорогое (около 70000000 долларов). Это автомодель Ferrari 250 GTO, которая брала призы на Тур-Де-Франс в 60-х годах прошлого века.
Автомодель окрашена в серебристый цвет. По силовой части осуждаемая машина оснащается мощным мотором на 300 л.с.
Всего таких автомоделей в мире насчитывается 39 экземпляров. Ранее подобное авто было приобретено за 52 млн долларов.
Теперь у американского бизнесмена коллекция автомобилей насчитывает семь довольно редких экспонатов: Ferrari 250 GTO, 250 GT Lusso, Berlinetta SWB, 275 GTB, 365 GTB/4 «Daytona», F40 и F50.
Конечно, такие машины не для простого обывателя. Но факт остается фактом: с годами машины такого класса становятся только дороже.
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