СК просит арестовать тверского министра за поджог автомобиля

Следствие ходатайствует об аресте министра Тверской области и его соучастников, которые подозреваются в повреждении автомобиля в Москве, сообщается на странице Следственного комитета России в Twitter.

«Следствие в Москве ходатайствует об аресте министра правительства Тверской области Виктора Шафороста и троих его соучастников, подозреваемых в умышленном повреждении автомобиля. Ночью 19 марта они подожгли автомобиль Toyota Highlander возле дома на юге столицы», — говорится в сообщении.

По словам старшего помощника руководителя ГСУСК России по Москве Юлии Ивановой, ночью 19 марта подозреваемые у дома по Харьковскому проезду в Москве подожгли автомобиль Toyota Highlander, причинив ущерб более миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что житель Иркутской области поджег автомобиль экстрасенса за предсказание смерти родственника.

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