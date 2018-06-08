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Россиянине назвали идеальное авто
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Россиянине назвали идеальное авто 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Жители страны приняли участие в опросе, по результатам которого были определены самые важные характеристики идеальной машины.
Выяснилось, что россияне мечтают о внедорожнике с автоматом. Об этом свидетельствуют результат исследования, проведенного компанией CarPrice среди 965 мужчин и 349 женщин в 49 городах России.
Мнения по поводу идеального авто у мужчин и женщин разделились. Так, например, мужчины считают, что машина должна быть японского бренда Toyota, а женщины предпочитают BMW. За этих производителей проголосовали 13,5% и 15,4% респондентов соответственно. Упоминались и другие бренды «немецкой тройки», которые суммарно набрали 20,7% голосов.
Более половины опрошенных — 68,3%, — заявили, что идеальная машина не должна стоить дешевле 1 млн рублей. По мнению 24% мужчин, внедорожник должен стоить до 1,5 млн рублей, а 27,1% женщин заявили, что цена должна быть меньше 1 млн рублей. Еще для 11,1% женщин и 8,5% мужчин стоимость вообще не имеет значения.
Авторы исследования пояснили Life.ru, что «люди мечтают о мощном премиальном внедорожнике по цене бизнес-седана». Причем он должен выпускаться в Германии или Японии. Примечательно, что женщины больше, чем мужчины, доверяют именно немецким машинам (45,1% и 34% соответственно). Лишь 7,5% опрошенных мужского пола считают, что идеальный автомобиль может выпускаться в России. С этим согласились лишь 2,8% женщин.
Если за внедорожник проголосовало большинство (34,8%), то еще 27,1% считают, что идеальным авто является седан. В пользу хэтчбека высказались 23,6% женщин и 11% мужчин.
Что касается отдачи мотора, то 34,2% мужчин и 20,8% женщин сошлись во мнении, что мощность двигателя у автомобиля должна превышать 200 л.с. Кроме того, 80,6% женщин и 69,4% мужчин проголосовали за автоматическую трансмиссию и заявили, что им не важен цвет кузова (29,2% и 28,5% соответственно).
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