Ещё
Mercedes и BMW вновь повысят цены на автомобили в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mercedes и BMW вновь повысят цены на автомобили в России 

BFM.RU 2 часа назад
Немецкие автоконцерны Mercedes-Benz и BMW с 1 июля повысят цены на автомобили в России, сообщает РБК со ссылкой на крупных российских автодилеров.
Как рассказал директор «Авилон Mercedes» Олег Шамба, рост составит от 3% до 5% в зависимости от модели. Среди основных причин повышения цен он назвал инфляцию, появление новых моделей и повышение уровня комплектаций автомобилей.
Представители Mercedes-Benz отказались подтвердить эту информацию, сославшись на то, что не комментируют ценовую политику компании. В последний раз цены на автомобили этой марки повышались в январе и феврале этого года и в среднем выросли на 5%.
Источник в одном из автодилерских холдингов сообщил РБК, что в июле также подорожают автомобили BMW. Представитель BMW уточнил, что цены вырастут примерно на 1%. С 1 августа цены на новый модельный ряд поднимет и Maserati — на 4%. Об этом РБК сообщил представитель «Авилона». По его словам, это связано с ростом акцизов на ввоз автомобилей и динамикой курса рубля.
BFM.RU: последние новости
В Екатеринбурге рядом с больницей умерла женщина Новый участок трассы Москва — Петербург: быстро и выгодно? Комбат «Спарты» находится в стабильно тяжелом состоянии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки автомобилей застряли на трассе М-11 без бензина81
Россию начали заливать бензином198
ДПС на трассе «Дон»: обыски, наркотики и взятки на миллион12
Автомобилистов ждет новый штраф
Кого не пустят на Крымский мост1
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости Экономика
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение