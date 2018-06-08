Mercedes и BMW вновь повысят цены на автомобили в России

Немецкие автоконцерны Mercedes-Benz BMW с 1 июля повысят цены на автомобили в России, сообщает РБК со ссылкой на крупных российских автодилеров.

Как рассказал директор «Авилон Mercedes» Олег Шамба, рост составит от 3% до 5% в зависимости от модели. Среди основных причин повышения цен он назвал инфляцию, появление новых моделей и повышение уровня комплектаций автомобилей.

Представители Mercedes-Benz отказались подтвердить эту информацию, сославшись на то, что не комментируют ценовую политику компании. В последний раз цены на автомобили этой марки повышались в январе и феврале этого года и в среднем выросли на 5%.