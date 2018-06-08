Mercedes и BMW вновь повысят цены на автомобили в России 

Немецкие автоконцерны Mercedes-Benz и BMW с 1 июля повысят цены на автомобили в России, сообщает РБК со ссылкой на крупных российских автодилеров.
Как рассказал директор «Авилон Mercedes» Олег Шамба, рост составит от 3% до 5% в зависимости от модели. Среди основных причин повышения цен он назвал инфляцию, появление новых моделей и повышение уровня комплектаций автомобилей.
Представители Mercedes-Benz отказались подтвердить эту информацию, сославшись на то, что не комментируют ценовую политику компании. В последний раз цены на автомобили этой марки повышались в январе и феврале этого года и в среднем выросли на 5%.
Источник в одном из автодилерских холдингов сообщил РБК, что в июле также подорожают автомобили BMW. Представитель BMW уточнил, что цены вырастут примерно на 1%. С 1 августа цены на новый модельный ряд поднимет и Maserati — на 4%. Об этом РБК сообщил представитель «Авилона». По его словам, это связано с ростом акцизов на ввоз автомобилей и динамикой курса рубля.