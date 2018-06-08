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В апреле было продано 153 люксовых автомобиля в России
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В апреле было продано 153 люксовых автомобиля в России 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Подведены итоги продаж в Luxury-сегменте российского авторынка в апреле текущего года.
В нашей стране в апреле 2018 года было реализовано 153 новых легковых автомобиля в люксовом сегменте рынка, что на 1,3% меньше чем в прошлом году, информирует аналитическое агентство «Автостат».
Mercedes-Maybach S 600  Наибольшая доля в сегменте принадлежит седану Mercedes-Benz Maybach S-Class, объем продаж которого в апреле составил 79 машин. На втором месте у россиян находится итальянская марка Maserati — 25 автомобилей, а на третьем — Bentley с 24 проданными экземплярами. Во втором месяце весны также было продано: 10 новых автомобилей Rolls-Royce, Lamborghini — 7 единиц, Ferrari — 5 штук и Aston Martin — 3 спорткара.
Maserati Levante
Место
Бренд
Количество проданных автомобилей
1  Mercedes-Maybach
79  2  Maserati
25  3  Bentley
24  4  Rolls-Royce
10  5  Lamborghini
7  6  Ferrari
5  7  Aston Martin
3  Половина люксовых автомобилей российского рынка была продана в Москве — жители столицы купили в апреле 78 автомобилей такого типа, на Подмосковье пришлась 21 машина, на Санкт-Петербург — 15. В Свердловской области владельцами роскошных автомобилей стали 6 человек, Краснодарском крае — 5 и еще 1-3 человека в 17 субъектах РФ.
Bentley Bentayga
Падение продаж в сегменте Luxury российского рынка происходит уже три месяца подряд. Правда, в феврале было 9%, в марте — 11%, тогда как в апреле существенно меньше.
Ранее портал «Карельские Вести» сообщал о продажах премиальных автомобилей на российском рынке.
По материалам: www.kolesa.ru
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